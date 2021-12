As três finalistas do nordeste são baianas

A final do concurso das melhores receitas da merenda escolar acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro de 2016. Inicialmente, estava prevista para os dias 17 e 18 de dezembro de 2015, mas foi adiada com a justificativa de que o ministro da Educação Aloizio Mercadante quer participar da cerimônia de premiação.

O concurso promovido pelo FNDE, autarquia do MEC, reuniu 2.433 merendeiras, sendo que 1.403 passaram pela fase eliminatória. A etapa estadual, que contou com a avaliação dos presidentes dos conselhos de alimentação escolar e nutricionistas, classificou 123 para a fase regional. Novo julgamento definiu as 15 finalistas. Agora, serão escolhidas as campeãs de cada região do país.

No Nordeste, as três candidatas são de escolas municipais de Salvador. Além de Dejanira, concorrem Cláudia Antônia Bispo dos Santos, com a receita "enroladão saudável", da Escola Francisco Leite, em Águas Claras"; e Lucineide Lira da Silva Araújo, com "combinado de dois sabores", do Colégio Batista de São Caetano, em São Caetano".

