As pessoas não sabem a importância de vacinar, diz secretário de Saúde

A vacinação entrou em pauta nesta terça-feira, 8, durante o programa 'Isso é Bahia', transmitido pela rádio A TARDE FM e apresentado pelos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Para falar sobre o tema, esteve presente o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Questionado sobre a epidemia do Sarampo, Vilas-Boas, explicou que a população não possui total conhecimento acerca da vacinação e isso tem consequências. "A volta do sarampo é exatamente pelo fato das crianças não serem vacinadas. As pessoas não sabem a importância de vacinar". comentou.

O secretário também disse que a proliferação de notícias falsas é um dos motivos para que as pessoas não se vacinem. "Há quatro anos espalharam uma informação falsa de que a vacina contra a gripe tinha como objetivo matar os idosos, e quase ninguém foi se vacinar. No ano seguinte teve epidemia de Influenza, onde muitos morreram. Postos foram assaltados, porque tinham pessoas que informavam que a H1N1 ia matar todo mundo. É preciso combater as notícias falsas, fazer campanha de vacinação, buscar pessoas ativamente nos municípios e trazer o público-alvo para os postos de vacinação. Isso está sendo feito de uma forma mais intensa no Brasil".

Vilas-Boas também comentou que na Bahia, em 2018, enquanto ocorria a epidemia de Febre Amarela que atingiu São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a Sesab fez um bloqueio vacinal nas fronteiras com Minas Gerais e Espírito Santo, além de atualizar o cartão de vacinação na Tríplice Viral.

Ele também acrescentou que medidas para promover a vacinação estão sendo tomadas. Segundo o secretário, foi criada uma portaria conjunta à Sesab e Secretaria de Educação do Estado da Bahia obrigando que os pais apresentem, nas matrículas de escolas, a carteira vacinal.

Em busca de uma população vacinada

Durante o programa, Vilas-Boas também contou que o desafio mais evidente hoje é o de vacinar crianças, principalmente as que possuem menos de 12 meses. "No Cartão de Vacinação, os pais poderão ver que é necessária a vacina Tríplice Viral a partir dos 12 meses, essa era a orientação tradicional. Porém, as pessoas não estão se informando e não sabem que durante essa epidemia do Sarampo, a medida mudou: agora toda criança com idade entre 6 e 12 meses deve tomar esta vacina", conta.

Segundo o secretário, embora a vacinação seja um ato municipal, o Estado percebeu a necessidade de ampliar os postos. Vilas-Boas contou que solicitou que fossem criados postos de vacina nos hospitais estaduais, no Aeroporto de Salvador, na Rodoviária, sob responsabilidade do Governo do Estado. Essa seria uma ação excepcional, por conta da epidemia do Sarampo e em questão da falta de vacinação por parte da população.

"A Bahia possuía 112% de cobertura prevista, e atualmente temos algumas vacinas em torno de 75%, o que é muito ruim. Temos que ter 95% da cobertura da população-alvo prevista. Não tem falta de vacina, o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo", conclui.

