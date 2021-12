Artesanato da Bahia ganha centro de comercialização em Salvador

A diversidade cultural é o principal diferencial do artesanato criado na Bahia, através de uma produção que reflete a miscigenação de seu povo. O trabalho regional, que encanta turistas de todo o mundo, vai ganhar um centro de comercialização, que será inaugurado no dia 10 de dezembro, às 16h30, no Largo do Porto da Barra.

O local histórico reunirá trabalhos artesanais produzidos com técnicas modernas e tradicionais criados em todas as regiões do estado, como bordados, carpintaria, cerâmica, cestaria, costura, papietagem, renda, tapeçaria, tecelagem, entre outros.

A inauguração faz parte do Programa Artesanato da Bahia, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - Setre, e pela Associação Fábrica Cultural. Os trabalhos dos Mestres Artesãos do Estado e do Selo Bahia Feita à Mão também estarão à venda no Centro de Comercialização.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, informou que o programa prevê outras ações de apoio à comercialização do segmento. “Estão previstas ainda a abertura de duas lojas físicas, a promoção de feiras, eventos e rodadas de negócios, parcerias e novas estratégias, envolvendo setores como turismo, arquitetura e decoração. Além disso, o desenvolvimento de um portal colocará o comprador em contato direto com os artesãos do estado”, afirma.

