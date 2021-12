Artefato explosivo é encontrado em carro na Linha Verde

Uma equipe da Companhia Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais neutralizou, na tarde deste sábado, 30, um artefato explosivo encontrado na parte inferior de um veículo. O motorista abastecia em um posto de combustível na BA-099, nas proximidades de Barra do Pojuca, quando o frentista identificou um objeto estranho na carroceria .

O proprietário , que não teve o nome revelado, registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Monte Gordo. O Bope foi acionado e conseguiu neutralizar o artefato e removê-lo em segurança. De acordo com o comandante da Companhia Antibombas do Bope, capitão Erico Carvalho, o artefato encontrado era artesanal e dependia da trepidação do veículo para ser acionado.

Já a titular da Delegacia de Monte Gordo, delegada Aymara Bandeira, informou que o artefato foi encaminhado à Polícia Técnica. O proprietário do veículo será ouvido na segunda-feira, 1º. Ele adiantou não ter pistas sobre a autoria do atentado e contou que o veículo ficou estacionado em frente à casa o de mora na noite anterior.

