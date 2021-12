Arte popular revitaliza a ladeira da Preguiça

A arte de rua tomou conta da ladeira da Preguiça, no centro da cidade. Pinturas, grafites e mosaicos, elaborados pelos próprios moradores, representam a cultura local e visam - além de revitalizar a região - resgatar a autoestima da comunidade.

Marcelo Teles, idealizador do projeto Que Ladeira é Essa? (responsável pelas intervenções), revela que a iniciativa começou em 2013. "A demanda partiu dos moradores. Eles perceberam que as ruas estavam degradadas, então se reuniram para buscar melhorias. A ideia inicial era construir uma biblioteca", diz Teles.

Ele diz que, na época, participava de ações de grafismo no Museu de Street Art de Salvador - Musas (cujas atividades acontecem no Solar do Unhão). Lá conheceu o artista gráfico Júlio Costa.

Teles pediu a Júlio que visitasse a comunidade e pintasse a fachada da casa onde seria a biblioteca (onde funciona, hoje, a sede do projeto). A aceitação foi tamanha que Teles decidiu levar a arte para as casas e estabelecimentos da rua.

"Pintar é apenas uma das atividades realizadas pelo Que Ladeira é Essa? Oferecemos oficinas de dança, capoeira, artes marciais e artes plásticas. Isso ajuda toda a comunidade e atrai gente de fora", afirma Marcelo Teles.

Descaso

Na opinião de Teles, uma das razões pelas quais os moradores teriam se reunido, há dois anos, seria o descaso da prefeitura e a falta de serviços básicos.

O chefe de gabinete do executivo municipal, João Roma, afirma que a queixa é infundada, uma vez que a prefeitura opera na comunidade desde 2013.

"Realizamos uma operação de revitalização da ladeira, com poda de árvores, iluminação, recuperação de escadarias, combate ao tráfico de drogas e retirada de lixo acumulado. Desde então, temos dado toda a atenção à comunidade".

