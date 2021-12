Arte cênica valoriza a tradição do terno de reis

O projeto En-cantos dos Gerais: Autos, Ternos e Reisados Teatrais foi iniciado na terça-feira, 9, na Cooperativa Educacional do município de Correntina, a 907 km de Salvador.

São 20 inscritos, e a proposta é envolver jovens da cidade na criação de uma peça teatral com base nas tradições natalinas que estão radicadas naquela região.

A iniciativa é do ator Dominique Faislon, que pesquisou o tema para escrever seu trabalho de conclusão de curso de teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O texto foi apresentado em Salvador no ano passado.

“"Durante a pesquisa, eu tratei da construção de jogos para o ensino de teatro calcado nas dinâmicas corporais dos reisados do município de Correntina"”, explicou o artista.

Faislon destacou que isso o motivou “a realizar um trabalho que envolvesse a preparação de atores e a criação de um espetáculo teatral, devolvendo à população da cidade aquilo que por hora foi pesquisado”.

O ator salientou, ainda, que o atual projeto abarca um curso de teatro que tem como público-alvo pessoas com idade a partir dos 14 anos.

"“Através de oficinas, nós vamos montar um espetáculo teatral, que será apresentado nas ruas de Correntina na semana de Natal"”, afirmou.

Dinâmicas corporais

Segundo o artista, a proposta é proporcionar um mergulho sobre o universo das dinâmicas corporais da Folia de Reis (que ocorre na zona rural) e dos Ternos de Reis (da zona urbana), “"suas metáforas e estética, com a perspectiva de desenvolver habilidades relativas à preparação de atores, dança e elementos musicais"”, observou o ator.

Com recursos do programa estadual Calendário das Artes, o projeto tem apoio do município e da iniciativa privada local.

