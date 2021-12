Arsenal é encaminhado ao Exército Brasileiro para destruição

Cerca de 500 armas antigas, quebradas e sem condições de uso foram encaminhadas ao Exército Brasileiro, na manhã desta quinta-feira, 11, para serem destruídas. O material estava armazenado na Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e, segundo o coordenador da CFPC, delegado Arthur Gallas, o lote inclui revólveres de calibres variados e armas longas como fuzis, rifles e metralhadoras. O delegado acompanhou a entrega do armamento no 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), no bairro do Cabula.

Parte dessas armas é oriunda da campanha nacional do desarmamento e foi entregue, voluntariamente, na sede da CFPC, no prédio da Polícia Civil, na Piedade. Outras tinham sido apreendidas em operações policiais, mas não são peças de inquéritos.

O encaminhamento de armas obsoletas para o Exército é feito periodicamente pela CFPC, cabendo à instituição militar definir a data e o local de destruição do armamento, feita, geralmente, em fornos de indústrias instaladas na Região Metropolitana de Salvador.

