"Arraiá de Jorge" anima São Pedro com sucessos do forró

O Serviço Social do Comércio (Sesc) apresenta neste sábado, 27, o "Arraiá de Jorge", em mais uma live do projeto Sesc nas Festas Juninas. O show de forró da banda Filhos de Jorge terá início às 19h e será transmitido pelo canal do YouTube do Sesc Bahia.

A atração musical composta pelos cantores Daniel Vasco, Arthur Ramos e Marta Lan, contará com repertório em homenagem às festas populares da Bahia,

O show junino é um projeto antigo do grupo, que começou a ser realizado no São João do ano passado. No repertório da live de São Pedro, comemorado no dia 29, estarão grandes sucessos do forró e nomes consagrados do gênero, como Luiz Gonzaga e Alceu Valença.

