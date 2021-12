Arquiteto é encontrado morto em Vitória da Conquista

Um arquiteto identificado como Matheus da Hora Oliveira, 30, foi encontrado morto dentro do condomínio em que morava, na avenida Campo Grande, no bairro de Candeias, em Vitória da Conquista (a 518 km da capital baiana). O homicídio aconteceu na manhã desta segunda-feira, 21, quando a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

De acordo com informações da PM, Matheus foi encontrado sem vida e sem sinais de violência. O laudo sobre a causa da morte, segundo a polícia, só será liberado daqui a 30 dias.

Por ser filho de uma advogada, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou uma nota de pesar. "A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Vitória da Conquista vem publicamente expressar o seu sentimento de pesar pelo falecimento do Matheus da Hora Oliveira, filho da advogada Maria Edy da Hora Oliveira [OAB/BA 10.740] e irmão do advogado Thiago da Hora Oliveira [OAB 44.171], prestando condolência aos seus familiares e amigos”.

Segundo o Blog do Anderson, o sepultamento do arquiteto será nesta terça-feira, 22, às 16h, no Cemitério da Saudade, em Vitória da Conquista.

