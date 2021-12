Armas são apreendidas em posto de combustível em Jaguaripe

Uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, um revólver de calibre 32 e outro de 22, além de três carregadores e munições. Todo esse armamento foi encontrado no Posto de Combustíveis Jaguaripe, localizado no município Jaguaripe, por equipes da unidade e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Depin), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão realizado na quarta-feira, 24.

O posto é de propriedade de Lázaro Anselmo dos Santos Neves. Ele não estava no estabelecimento no momento da ação policial, mas o irmão dele, Antônio dos Santos Neves, que se apresentou como gerente do posto, foi preso em flagrante pela posse irregular das armas e da munição. O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde ficará custodiado.

