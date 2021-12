Armas, drogas e fardas camufladas são apreendidas em Simões Filho

Três homens ainda não identificados morreram após confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira, 15, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas foram flagrados em uma região conhecida como Maria Chaves.

Com eles, policias do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) encontraram espingardas, um rifle, um revólver, cocaína, maconha e crack, além de uniformes semelhantes a fardas do Exército Brasileiro, rádios comunicadores e balaclavas (máscaras).

O comandante do policiamento da região metropolitana, coronel Luziel Andrade de Oliveira, valorizou a ação policial. "O combate ao tráfico de drogas continua forte em todas as localidades da Bahia", disse Andrade, por meio de comunicado da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

