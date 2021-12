Armas apreendidas podem ter sido usadas em ataque a banco em Irecê

Flaldemir Martins Lopes e Damião de Souza, foram presos nesta quarta-feira, 22, por policiais militares e civis, no município de São Gabriel, localizado a 39 quilômetros de Irecê. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira,23, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, com a dupla foram encontradas nove armas longas e um simulacro de fuzil. A polícia acredita que as armas foram utilizadas no ataque a uma agência bancária ocorrida na última segunda-feira, 20, em Irecê. O material será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para confirmar as suspeitas.

Segundo o órgão, Flaldemir e Damião, foram encaminhados pata 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Irecê), onde seriam ouvidos pelo delegado titular Roberto Leal.

Ferido durante o ataque bancário, o assaltante James Cleido Mourato de Matos também foi capturado no final de tarde de ontem, no município de Muquém do São Francisco, na região Oeste da Bahia, distante 332 km de Irecê. Ele estava aos cuidados de outras oito pessoas que também foram encaminhadas à delegacia. Dentre elas, Gildivânia Lucas de Souza, esposa de James e Tatiana Benício César ficaram detidas acusadas de participação direta na ação.

