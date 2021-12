Argentino é preso com 9 quilos de maconha em Arraial D'Ajuda

Um argentino foi preso com nove quilos de maconha em Arraial D'Ajuda, no município de Porto Seguro, no litoral sul baiano. José Ricardo Oscar Ferradas, conhecido como Richard, era investigado por policiais da Delegacia Territorial e foi detido nesta segunda-feira, 22.

Segundo informações da Polícia Civil, Richard entregava drogas na modalidade 'delivery', atendendo a pedidos por telefone ou mensagens de texto. Ele utilizava uma motocicleta para realizar as entregas, sempre nas primeiras horas da manhã.

O argentino foi abordado pelos agentes quando saía de casa, na Estrada da Balsa. Parte da droga foi encontrada em sua mochila, e o restante localizado em sua residência.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

Parte da droga estava em mochila e restante na residência do suspeito (Divulgação | Polícia Civil)

adblock ativo