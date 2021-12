Areia jogada em protesto na BR-324 provoca acidente com 3 veículos

Três carros colidiram na BR-324 na madrugada desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu no Km 608, na altura da cidade de Candeias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, mas os proprietários dos veículos tiveram danos materiais por conta das colisões. De acordo com a PRF, as vítimas disseram que o acidente ocorreu por conta da areia espalhada na pista por manifestantes.

Outros pontos de lentidão foram registrados pela PRF no estado. Na BR-101, Km 665, pontos de lentidão na altura do município de Itapebi e Km 713 em Eunapólis. Já na BR-242 o trânsito está complicado no Km 204, próximo ao município de Itaberaba. Lentidão também na BR-110, no Km 369, no município de Catu.

Para quem está nas estradas que cortam o estado, a PRF pede atenção redobrada.

