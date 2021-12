Área do Sobradinho vai receber R$ 529 mil por conta da seca

Com a Barragem de Sobradinho atingida pela pior estiagem em 40 anos, uma verba de R$ 529 mil foi liberada para realizar ações de apoio aos municípios localizados às margens do lago. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), o recurso será utilizado para adquirir equipamentos, identificar pontos de captação de água e fazer intervenções emergenciais em pequenos sistemas de abastecimentos.

As cidades atingidas são Barra, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Paratinga, Pilão Arcado, Rodelas, Remanso, Sento Sé, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Sobradinho e Xique-Xique.

Atualmente, o Lago do Sobradinho está com 5,59% do seu volume útil de armazenamento. A previsão é que situação melhore até o final de novembro, quando a barragem deve alcançar 5,45 bilhões de metros cúbicos. Esse volume é suficiente para garantir o consumo humano por mais 3 meses.

Atualmente, 135 municípios baianos estão em situação de emergência por conta da sexa, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

adblock ativo