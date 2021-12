Área de conflito: Índio é encontrado morto no sul da Bahia

Um índio tupinambá foi encontrado morto na Fazenda São Pedro, no distrito de Vila Brasil, no município de Ilhéus, no sul da Bahia, nesta terça-feira, 3. Ele foi atingido com disparos de arma de fogo. Outros dois homens, supostamente indígenas, também foram baleados, de acordo com policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar (PM).

O local onde o crime aconteceu fica na divisa entre as cidades de Ilhéus, Una e Buerarema, onde há conflito entre índios e trabalhadores rurais por disputa de terra.

A ocorrência acontece um dia após um trabalhador rural ser baleado por um grupo armado que dizia ser tupinambá, em Buerarema. Adailton do Carmo Santos, de 55 anos, que mora com a família na Fazenda São Pedro, no município de Ilhéus, corre o risco de ficar paraplégico.

Os fatos aumentam o clima de tensão em Buerarema. A situação de conflito começou no mês passado e cerca de 90 fazendas foram invadidas e diversos imóveis de índios queimados. Agentes da Força Nacional, da Polícia Federal e soldados da PM reforçam a segurança na cidade.

