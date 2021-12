Arataca recebe nova produção cacaueira em áreas de reforma agrária

Com o intuito de estimular a produção cacaueira em áreas de reforma agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) lança nesta terça-feira, 13, uma nova linha do Crédito Instalação. O ato faz parte do Dia de Campo, que acontece no Assentamento Terra Vista, situado no município de Arataca (a 502 quilômetros de Salvador), a partir das 11h.

Durante a ação, haverá a assinatura de 70 contratos da modalidade Cacau. Um total de 42 desses contratos irá atender trabalhadores rurais do Terra Vista, que é uma área de reforma agrária referência na produção orgânica de cacau e chocolate artesanal na Bahia e possui 55 famílias assentadas.

Dia de Campo

Durante o dia acontece o projeto de assentamento Terra Vista que começa às 8h e vai até às 16h. Também acontecerão oficinas sobre o sistema de produção e manejo do cacau agroecológico, além de acompanhamento dos processos pós-colheita do cacau.

No evento, produtos agroecológicos serão apresentados em estandes.

