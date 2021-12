Criminosos explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) na madrugada desta quinta-feira, 12, no município de Aramari (a 133 km de Salvador). A agência dos Correios da cidade e uma loja também foram alvo do bando. O crime aconteceu na rua Arthur Portela, por volta das 2h. As informações são do site Alta Pressão Online.

Cerca de 12 homens participaram da ação criminosa. Eles chegaram à unidade bancária em três veículos e invadiram a agência bancária. Com impacto, a unidade ficou complemente destruída. Alguns moradores ficaram assustados após acordar com o forte barulho da explosão.

Durante a fuga, os suspeitos fizeram disparos para o alto e espalharam 'miguelitos' - pregos soldados em formato de estrelas - para evitar a ação da polícia. Rondas foram feitas na região, mas ninguém foi preso.

De acordo com as informações do Sindicatos dos Bancários da Bahia, até esta quinta, foram registrados 52 bancos em todo o estado. Do total de ataques, 11 ocorreram na capital e 41 no interior.

Aramari: banco, Correios e loja são alvo de bandidos

