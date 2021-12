Apresentadas ações para reduzir impactos das obras do metrô em Lauro de Freitas

As estratégias para minimizar o impactos impactos das obras metroviárias em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram apresentadas nesta segunda-feira, 17, no restaurante popular da cidade.

A prefeitura local realizou uma coletiva de imprensa com a presença do presidente da CCR Metrô Luiz Valença, pela prefeita Moema Gramacho, secretário da Settop, Olinto Borri Júnior e pelo presidente da Companhia de Transportes da Bahia, José Eduardo Copello.

Na ocasião, a prefeita pediu o apoio da população para na compreensão dos possíveis transtornos ocasionados pelo porte das obras. "Nós vivemos enfrentando engarrafamento, atrasos ao chegar nos lugares e dificuldade de mobilidade. Isso tudo é necessário para que futuramente possamos desfrutar dessa conquista".

As obras começaram com o alargamento das vias em ambos os sentidos, a partir do viaduto Dois de Julho, no final da Av. Carybé. A via do sistema metroviário será instalada em parte da atual pista no sentido Salvador. Os alargamentos permitirão remanejar o fluxo de veículos para execução das etapas seguintes. O número de faixas será o mesmo.

A travessa Santos Dumont, conhecida como rua das locadoras, será interditada parcialmente, não funcionando mais como via de ligação entre as avenidas Tenente Frederico Gustavo dos Santos e Santos Dumont.

Partindo do Bambuzal será possível trafegar até o estacionamento Estapar. Quem sair da Santos Dumont poderá seguir até o último portão da Sofá e Cia. O acesso nas duas extremidades será liberado por colaboradores da CCR Metrô Bahia.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

