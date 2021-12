Aposentado morre afogado em lagoa de Conceição do Coité

O aposentado Francisco Sacramento, 68 anos, morreu na noite deste domingo, 13, após se afogar em uma lagoa na comunidade de Lagoa do Cedro, região do distrito de Juazeirinho, em Conceição do Coité (a 224 km de Salvador).

O idoso chegou a ser socorrido para o Hospital Português do município, mas não resistiu e morreu, segundo informações do site Calila Notícias.

Não há maiores detalhes sobre a causa da morte. A polícia investiga o caso.

