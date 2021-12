Após vento arrancar boia, Marinha instala novo sinalizador náutico

Uma nova boia luminosa foi instalada, nesta sexta-feira, 7, na ponta sul do Banco de Santo Antônio no mesmo local onde ficava o outro sinalizador que se desprendeu na última terça, 4, por conta dos fortes ventos. O novo equipamento restabelece o sinal náutico de embarcações que navegam nessa região.

Durante o período que ficou sem a boia, o Navio-Patrula "Guaratuba estava orientando o tráfego marítimo nesta localidade. Com a instalação do sinalizador, o navio foi dispensado do serviço.

De acordo com a Marinha, a fixação do equipamento foi realizada com segurança, apesar das condições do mar.

Ainda não há previsão para remoção total da outra boia que se desprendeu no mar e foi parar na praia do Rio Vermelho. A Marinha já iniciou a operação, mas encontra dificuldade em retirar a parte de concreto da estrutura.

adblock ativo