Após tombamento, família presa em ferragens é socorrida em Camaçari

Uma família com três pessoas ficou presa em ferragens, após um tombamento de caminhão nesta sexta-feira, 22. O acidente ocorreu no Polo Industrial de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). As vítimas foram socorridas pelo Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), estavam no veículo, Alexandre dos Santos Prazeres, juntamente com sua esposa e filha. A equipe de resgate precisou da ajuda de um helicóptero para retirar a família das ferragens e realizar os procedimentos de primeiros socorros.

Alexandre, que dirigia o veículo, teve politraumatismo com lesões em todo o corpo e foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio. A sua companheira e filha receberam atendimento em ambulância e depois foram encaminhadas para unidade particular de saúde.

Resgate foi feito com a ajuda de um helicóptero

