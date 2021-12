Após ter casa invadida, irmãos são mortos em fazenda na Bahia

Anderson de Souza Macedo, 21 anos, e Allíson de Souza Macedo, 16 anos, foram executados a tiros na madrugada deste sábado, 9, dentro da própria casa, na Fazenda Teixeiras, zona rural de Santo Estevão (a 155 Km de Salvador).

De acordo com a polícia, quatro homens encapuzados teriam invadido a casa dos jovens e atirado contra eles. Anderson morreu no local e o adolescente no Hospital Estadual da Criança, localizado em Feira de Santana.

Ainda não há mais informações sobre a motivação e a autoria do duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira.

