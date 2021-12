Após tentativa de homicídio, suspeitos morrem durante confronto com a policia

Na manhã desta terça-feira, 20, um homem e um adolescente, foram flagrados suspeitos de sequestro e tentativa de homicídio contra uma mulher e uma adolescente de 17 anos no bairro Chácara São Cosme, em Feira de Santana (distância de 109 quilômetros de Salvador). Com os suspeitos ainda foram encontrados mais de 22 quilos de drogas, uma balança de precisão e munição.

Segundo denúncias, Policiais Civis do Serviço de Investigação da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) foram ao local apontado e ao perceberem movimentação suspeita, encontraram uma das vítimas com ferimentos de tiro na mão direita e rosto. Enquanto realizavam as investigações, os suspeitos entraram em confronto com os policiais e acabaram sendo atingidos por tiros. A dupla chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado Roberto Leal, coordenador regional de polícia (1ª Coorpin), a adolescente vítima de homicídio tem envolvimento com o tráfico de drogas e teria saído de Salvador para comercializar drogas no local onde foi baleada. O delegado ainda informou que as tentativas de homicídio contra a adolescente e a outra mulher foram motivadas pelo tráfico de drogas.

adblock ativo