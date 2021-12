Após sindicância, Detran cancela 1.850 licenciamentos falsos

Após uma sindicância que identificou e cancelou pelo menos 1.850 licenciamentos falsos, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) afastou um servidor e descredenciou outros sete despachantes de veículos do estado.

O número de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs) falsos é inferior aos 5 mil previstos inicialmente pelo órgão, mas revela falha na segurança das informações.

"É um departamento muito grande e, eventualmente, ocorrem fraudes. O importante é que conseguimos identificá-las e que, a partir de agora, adotaremos medidas para evitar novas irregularidades", afirmou o diretor-geral do Detran-BA, Maurício Bacelar.

O servidor em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) Reinaldo Lima Ataíde Neto teve o contrato rescindido por emitir 2ª via de CRLV sem autorização do proprietário do veículo. Além disso, despachantes de seis municípios baianos, inclusive Salvador, foram descredenciados. "Esses documentos falsos eram utilizados para clonagem de carros, para fazer transferência fraudulenta de veículo e burlar vistoria e inspeção", afirmou Bacelar.

Segundo o diretor-geral, o órgão também adotará procedimentos internos para evitar novas irregularidades. "Uma delas é que a partir de agora todas as unidades do departamento de trânsito terão um cofre onde serão guardados os CRLVs, para que estejam mais seguros".

A sindicância para apurar a fraude no licenciamento teve início em junho passado, após identificação de cinco mil planilhas de CLRV com preenchimento irregular. A apreensão foi em blitzes realizadas pelo órgão junto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). "Os policiais começaram a identificar uma quantidade muito grande de CRLVs falsos", acrescentou Bacelar.

Inquérito

O material apurado ficará em posse da Polícia Civil para ser investigado criminalmente. O resultado do inquérito policial deve ser levado ao Ministério Público do Estado.

O diretor-geral do Detran baiano também anunciou nesta segunda-feira, 9, em visita ao jornal A TARDE, que o órgão lançará no dia 4 de dezembro a Operação Verão, que consistirá em ações de educação e fiscalização nas rodovias e praias da Bahia.

"A operação ocorrerá desde a divisa com Sergipe à divisa com o Espírito Santo", adiantou.

Municípios envolvidos

Jequié, Ipiaú, Salvador, Alagoinhas, Conceição do Coité, Jaguaquara

