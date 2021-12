Após ser suspensa por dois dias, travessia Salvador-Mar Grande volta a funcionar

Após dois dias suspensa devido ao mau tempo, a travessia Salvador-Mar Grande foi retomada na manhã desta terça-feira, 29,

O serviço não funcionava desde o último domingo, 27, quando a ressaca registrou ondas de até 25 metros de altura. A previsão inicial era que fosse restebelecido na segunda-feira, 28, mas isso não aconteceu.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), se as condições se mantiverem favoráveis, a última viagem desta taerça seja realizada às 19h30, saindo da capital baiana, e às 18h, de Mar Grande.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo segue funcionando com escala, já que as condições de navegação seguem adversas no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé.

Como alternativa, os passageiros embarcam em lanchas da Travessia Salvador-Mar Grande, e, em Vera Cruz, são transportados em um ônibus até a Ponta do Curral (Valença), de onde fazem a pequena travessia para o Morro.

