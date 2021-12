Após ser feito refém, gerente de banco em Muritiba é liberado

O gerente de uma agência bancária na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano, foi feito refém na manhã desta terça-feira, 7, e teve explosivos amarrados na roupa. Familiares dele também foram alvos dos criminosos. Por volta das 13h10, o gerente foi resgatado e os explosivos foram removidos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a polícia cercou o local, o que forçou o grupo a libertar os reféns. Em seguida, os suspeitos fugiram do local.

De acordo com o órgão, nenhuma quantia foi levada. Equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram deslocaram para a cidade, para verificar a presença de um cinturão explosivo que está preso ao corpo do gerente do banco. Os especialistas fizeram a retirada.

Investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já iniciaram as investigações para identificação do grupo.

