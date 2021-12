Após se passarem por policiais, bandidos matam mulher na frente dos filhos

Uma jovem de 25 anos foi morta na frente dos filhos de 2 e 6 anos dentro de uma casa em Conceição do Coité, região Sisaleira da Bahia. O crime aconteceu no final da noite deste sábado, 5, no bairro Pampulha, na localidade conhecida como Vila Senhora Santana.

Segundo a polícia, os suspeitos arrombaram a porta da residência logo depois de se passarem por policiais. O marido da vítima, Jeferson de Araújo Almeida, que estava no primeiro andar, fugiu com a entrada dos homens.

Momentos depois, ele ouviu cerca de três tiros vindo de dentro do imóvel. Quando ele retornou, encontrou Natali Lopes Mascarenhas baleada em cima de uma cama. Os dois filhos do casal teriam presenciado a morte da mãe.

Natali foi levada por Jeferson para o hospital da cidade, onde não resistiu aos ferimentos. Os disparos atingiram peito, braço e a cabeça da vítima.

Policiais militares realizaram buscas pela região para localizar os autores do crime, mas ninguém foi localizado ainda. A ocorrência será investigada pela delegacia da cidade.

Companheiro da vítima fugiu do primeiro andar quando os suspeitos arrombaram a casa

