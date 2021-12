Após roubarem moto, homens são mortos a pauladas na BA

Dois suspeitos de roubar uma moto na cidade de Araçás, no nordeste da Bahia, foram linchados por populares, nesta terça-feira, 3. De acordo com o coronel Costa Ferreira, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Alagoinhas, o crime aconteceu em uma estrada para onde os assaltantes fugiram após roubar o veículo de um mototaxista.

"Eles fugiram com o veículo, mas sofreram um acidente em uma estrada no sentido Araças-Entre Rios e se machucaram. Depois, abandonaram a moto na via e correram para o meio do mato. Vários mototaxistas começaram a procurá-los e encontraram a moto. Após localizarem o veículo, os mototaxistas continuaram procurando os assaltantes e encontraram um deles em um trecho no sentido Araças-Entre rios e o lincharam a pauladas", informou.

De acordo com o coronel, o outro suspeito, que estava ferido devido à queda com a moto roubada, entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e chegou a ser socorrido pelos médicos antes de ser localizado e morto.

"Este segundo estava em um trecho da estrada no sentido Alagoinhas. Ele chegou a ser colocado dentro da ambulância do Samu, mas foi localizado pelos mototaxistas, que interceptaram a ambulância, o tiraram do veículo e também o lincharam, dessa vez com golpes de facão. Foi uma barbárie", disse o coronel.

De acordo com o coronel Costa Ferreira, ainda nenhum dos autores do linchamento foi identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Um dos suspeitos foi retirado de ambulância antes de ser morto (Foto: Carlos Alberto/site Aragão Notícias)

