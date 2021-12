Após reunião, rodoviários e empresários não chegam a acordo

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 16, por intermédio do Ministério do Trabalho (MPT), o Sindicato dos Rodoviários da Bahia e o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) não chegaram a um acordo. Um novo encontro foi marcado para sexta, 19, também na sede do MPT.

Antes da reunião na sexta, a categoria faz uma nova assembleia na quinta, 18. Questionado sobre as novas movimentações, o presidente do sindicato dos rodoviários, Hélio Ferreira, disse não haver nenhum ato programado para os próximos dias.

A mobilização faz parte da campanha salarial dos rodoviários. A categoria está em estado de greve. Eles ameaçam parar por tempo indeterminado caso não haja acordo com os empresários.

Eles pedem reajuste da inflação mais 5% de aumento. Já o patronal não aceita essa proposta, alegando que esse percentual é impossível de ser concedido.

'Operação tartaruga'

Os rodoviários de Salvador pararam na manhã desta terça, 16, três garagens do sistema de Transporte urbano e uma do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec). Eles atrasaram a saída dos ônibus e só começaram a sair às 8h.

A 'operação tartaruga' começou às 4h na antiga BTU, que fica na avenida ACM e pertence ao Consórcio Salvador Norte (CSN), na antiga Praia Grande, no Subúrbio (Consórcio Plataforma), e na antiga Modelo, em Campinas de Pirajá (Consórcio OT Trans).

