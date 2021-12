Após restauração, Fortaleza de Morro de São Paulo é reinaugurada

A Fortaleza de Morro de São Paulo - construída em 1630 para proteger o povoado das invasões na Baía de Todos-os-Santos - foi entregue completamento recuperada na manhã deste sábado, 20, na cidade de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. A cerimônia de reinauguração contou com a presença do governador Rui Costa, que, na ocasião, recebeu também o título de Cidadão de Cairu.

"Esse patrimônio soma-se a toda uma história e está vinculado, assim como outros equipamentos na Bahia, à independência do país. É importante que a gente destaque esses equipamentos, que, ao longo da existência e da consolidação do Brasil como nação, serviram como nossa defesa. E foi isso que fizemos aqui na Fortaleza de Morro de São Paulo. E ainda vamos elaborar um plano de uso e gestão, para que ele seja auto-sustentável, como acontece em outros lugares do mundo", revelou o governador, por meio de nota divulgada pela assessoria de comunicação.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938, a obra teve investimento total de R$ 14,4 milhões. A restauração começou com a recuperação estrutural da muralha. Na etapa seguinte, abrangeu o Portaló, o Corpo da Guarda, o Forte da Ponta e o caminho ao longo da muralha. O conjunto de baterias e fortes possui 2.335 m2. O local abriga agora uma exposição permanente, anfiteatro e área para eventos.

Carta ao governador

Os moradores de Cairu organizaram um ato durante a solenidade de reinauguração e entregaram uma carta ao governador. O documento solicita mais investimento da atual administração da cidade. Algumas faixas também foram espalhadas na região da Fortaleza do Morro de São Paulo.

"Os problemas enfrentados no Morro de São Paulo são imensos e omissão por parte da Prefeitura Municipal de Cairu nos obriga, como o único recurso, recorrer ao governador", comentou Carlos Correia, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (Acec).

O Portal A TARDE tentou contato com a prefeitura de Cairu, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

adblock ativo