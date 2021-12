Após queda de torre energia volta em 3 de 10 locais afetados

A energia voltou em três das dez cidades que ficaram sem energia devido à queda de uma torre de transmissão entre Itapetinga (a 562 km de Salvador) e Ponto do Astério, na madrugada deste sábado, 23. De acordo com a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), o equipamento desabou por conta da forte chuva que atinge o estado.

A previsão, segundo a Coelba, é que a energia seja reestabelecida ainda na madrugada deste domingo, 24, nos sete municípios que continuam sem energia: Itapetinga, Itambé, Caatiba, Encruzilhada, Ribeirão do Lago, Cândido Sales e Maiquinique. A energia voltou em Macarani, Itarantin e Potiraguá.

De acordo com a empresa, a chuva provocou uma erosão na base da torre e causou a queda do equipamento, à 0h05 deste sábado. Equipes da Coelba já estão no local, que é de dificil acesso.

