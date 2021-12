Após quatro meses, volta a chover em Manoel Vitorino

Após quatro meses sem chover no município de Manoel Vitorino, distante 405 km de Salvador, e com situação de emergência decretada desde 31 de janeiro deste ano, moradores da região foram surpreendidos por uma forte chuva na madrugada desta quinta-feira, 30.

Eu não canso de agradecer a Deus, porque só ele mesmo pra nos ajudar. Nós que moramos na zona rural enfrentamos muitas dificuldades. Vou continuar tenho fé nele, e sei que ele vai continuar cuidando e mandando chuva pra nós Eu não canso de agradecer a Deus, porque só ele mesmo pra nos ajudar. Nós que moramos na zona rural enfrentamos muitas dificuldades. Vou continuar tenho fé nele, e sei que ele vai continuar cuidando e mandando chuva pra nós

A equipe de reportagem do A TARDE, entrou em contato com o morador Antonio Galdino para saber sobre a emoção de ver chuva após quatro meses de espera. “Graças a Deus hoje estou bem melhor do que da última vez que vocês me ligaram. Foi só chover que as coisas começaram a melhorar. Deus mandou a chuva que a gente tanto esperava, e ela trouxe alegria pra nós”, comemorou Antonio.

'Rio de poças'

O Rio de Contas que fica a 200 metros da casa de Antonio e que sempre foi fonte de sobrevivência para os moradores, para lavoura e para os gados, secou. Mas, com a chuva de ontem, grandes poças se formaram e com isso, a água voltou a correr no leito do rio.

Barragem ganha força novamente com a chuva

*sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo