Após quatro dias, incêndio em Parque Nacional da Chapada é controlado

O incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada Diamantina desde o último sábado, 3, foi controlado na tarde desta quarta-feira, 7, e já encontra-se em fase de monitoramento.

Conforme explicou a chefe substituta do parque, Marcela Marins, o fogo foi contido por brigadistas voluntários, equipes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (Inema) e das prefeituras dos municípios de Ibicuara e Palmeiras.

"As equipes conseguiram combater as chamas, e, a partir de agora ficarão atentas para verificar se os focos voltarão. Já estamos com profissionais no local, que estão responsáveis em fazer esse monitoramento", explicou Marcela.

Questionada sobre o funcionamento do parque durante esse período do incêndio, Marcela informou que o espaço tem seguido com suas atividades normalmente. "A área atingida pelo fogo não traz ameaças para os visitantes, por esse motivo, não foi interditada", garantiu.

Ainda segundo ela, 2017 foi o ano que registrou menor casos de incêndios durante os 31 anos do Parque Nacional. "De março do ano passado, até o dia 1º deste mês tivemos 100 hectares atingidos. Enquanto nesses cinco dias, já computamos cerca de mil hectares destruídos."

