Após protestos, Camaçari reduz tarifa de ônibus

Após série de manifestações, as passagens do transporte coletivo da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram reduzidas em até R$ 0,20. O decreto que fixa os novos valores foi assinado, nesta quarta-feira, 10, pelo prefeito da cidade, Ademar Delgado, e anunciado em reunião realizada com integrantes dos movimentos sociais, no auditório da Secretaria de Governo. Os novos valores passam a valer a partir da próxima segunda-feira, 15.

Os ônibus que circulam na sede ficarão R$ 0,10 mais baratos, caindo de R$ 2,10 para R$ 2,00. As linhas classificadas como Orla I (Arembepe/ Jauá/ Vila de Abrantes/ Catu de Abrantes/ Cordoaria/ Açu da Capivara/ Cajazeira de Abrantes) caem de R$2,40 para R$ 2,20 - redução de R$ 0,20.

Os roteiros Orla II (Camaçari - Barra de Jacuípe) passam de R$ 2,50 para R$ 2,30. Os da Orla III (Camaçari - Guarajuba/ Camaçari - Monte Gordo) ficam fixados em R$ 2,70, dos R$ 2,90 anteriores. As linhas classificadas de Orla IV (Camaçari - Barra de Pojuca/ Camaçari - Fazenda Cajazeira) e Orla V (Camaçari - Tiririca/ Camaçari - Jordão/ Camaçari - Lagoa Seca) baixam de R$ 4,00 para R$ 3,90.

"Com a redução, que representa um importante ganho para o usuário, o Município terá a menor tarifa da Região Metropolitana. A diminuição é ainda mais significativa quando se considera que o preço da passagem passou dois anos - 2011 e 2012 - sem reajuste", informou, em nota o executivo municipal. O prefeito também se comprometeu a unificar, no prazo de 90 dias, o preço das tarifas da orla.

Carta de reivindicação

Os protestos realizados na cidade culminaram em uma carta de reivindicação com quinze itens, que foi apresentada ao prefeito. Em nota, a Prefeitura informou que "Todas as questões apontadas pelo documento foram pontualmente respondidas pela administração municipal, que se comprometeu, além de reduzir a tarifa, a melhorar e disciplinar o transporte municipal de Camaçari".

O prefeito Ademar Delgado assinou, na presença dos movimentos sociais, dois projetos de lei que preveem a criação do Conselho Municipal de Transporte e do Conselho Municipal de Juventude, que seguem para tramitação na Câmara de Vereadores.

Também foi assinado um decreto formando uma comissão junto a Superintendência de Trânsito e Transporte (STT) para estabelecer critérios de contratação de uma empresa, que ficará responsável pela elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A partir disso, "serão fixados os critérios para a licitação das empresas de transporte público".

A Prefeitura informou, ainda, que, por meio da STT, já criou novos roteiros para Jordão e Lagoa Seca. Também convocou, recentemente, 55 agentes para intensificar a fiscalização do setor.

O prefeito Ademar anunciou que as empresas permissionárias realizarão, no prazo de quinze dias, uma capacitação para seus funcionários, com o objetivo de qualificar o serviço prestado à população.

A Prefeitura também informou que oferece transporte gratuito para quase 17 mil alunos, sendo 13.898 estudantes da rede municipal - em um total de 144 roteiros e investimentos de R$ 6,193 milhões - e outros 3.061 beneficiários do Programa de Transporte Universitário - com 57 roteiros e custo de R$ 6,25 milhões.

adblock ativo