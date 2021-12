Após protesto, taxistas se reúnem com prefeito de Lauro

Após protesto que complicou o trânsito na Estrada do Coco por mais de 2 horas no início da tarde desta segunda-feira, 9, os taxistas de Lauro de Freitas se reuniram com o prefeito do município, Márcio Paiva, na secretária de Transporte e Trânsito de Lauro de Freitas.

Em decorrência de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a prefeitura deverá realizar um novo processo licitatório. Segundo denúncia da vereadora Mirela Machado, houve irregularidades na concessão dos alvarás de 2013.

De acordo com a promotora de Justiça Titular da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lauro de Freitas, Dr. Patricia Peixoto de Mattos, a ação visa realizar um processo de licitação de forma transparente, para que todos os taxistas possam participar do processo com critérios justos.

adblock ativo