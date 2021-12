Após perseguição, homens são presos por roubar carro

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos na tarde desta quinta-feira, 27, na BR-101, no trecho da cidade de Gandu (distante 218 km de Salvador) por roubo de carro. Durante blitz, a dupla tentou escapar do bloqueio e foi alcançada por policiais rodoviários federais. Um dos suspeitos confirmou o crime, que aconteceu na manhã da quarta, 26.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam fiscalização na rodovia quando o condutor de um veículo Hyundai/HB20 furou a barreira e fugiu. Houve perseguição, mas foram interceptados em um bairro da cidade.

Após consultas, foi verificado que o carro havia sido roubado no município de Amélia Rodrigues (distante a 90 km de Salvador). No veículo, além do motorista, estava um outro homem que confessou a ação criminosa.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Gandu.

