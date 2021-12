Após ofensa a baianos, Rogério Flausino é denunciado ao MP

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-Ba) recebeu uma representação do advogado Juno Leite Barbosa que denuncia o cantor Rogério Flausino, da banda Jota Quest, pela declaração realizada durante um show em Salvador, no qual chama os baianos de preguiçosos. A informação do recebimento da representação foi passada pela assessoria de comunicação do MP, nesta quinta-feira, 5.

Conforme a assessoria do MP, a denúncia do advogado foi encaminhada ao Grupo de Atuação Especial de Combate à Discriminação (Gedis). Como o promotor responsável pelo Gedis está de férias, a representação e o vídeo em que mostra o momento em que o cantor fez a declaração serão analisadoa pela promotora Márcia Virgens, que já oficializou o início das apurações para saber se ouve ou não preconceito por parte do vocalista.

Ofensa

A ofensa contra os baianos foi durante apresentação do Jota Quest no Festival Circuito Banco do Brasil, no último sábado, 31, no Wetn´ Wild. Tentando ser "íntimo" do público baiano, o vocalista disparou: "Aqui em Salvador o povo já não trabalha. Amanhã, domingão, nem fodendo né?".

A reação do público foi imediata e o cantor levou uma sonora vaia, pedindo desculpas depois de ter cometido a gafe. A frase preconceituosa do vocalista também repercutiu mal nas redes sociais.

Assista vídeo em que Flausino pede desculpa ao público:

