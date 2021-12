Após manutenção em adutora, abastecimento de água é retomado em cidades baianas

Foi finalizado na noite desta quarta-feira, 19, o serviço de correção de vazamento de água bruta da barragem de Pedra do Cavalo. O serviço foi realizado pela Embasa, que certifica o abastecimento retomado nas áreas afetadas e que deve regularizar em até 24h.

Com a interrupção foram afetados os municípios de Santo Amaro, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria e Terra Nova. Em bairros de Salvador e nas cidades de Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus a oferta foi reduzida em 40%, porém não foi interrompida, visto que os sistemas recebem água também de outros mananciais.

