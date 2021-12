Após manhã intensa, estradas têm movimento tranquilo

O movimento de saída de Salvador para o São João no interior do estado, que estava intenso desde a noite desta quarta-feira, 18, nas estradas baianas, voltou à normalidade na tarde desta quinta, 19.

Nesta manhã, a BR-324 apresentou trânsito intenso no sentido Salvador - Feira de Santana, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na BR-101, que liga Salvador a cidades como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, tradicionais destinos de festas juninas, o tráfego de veículos também esteve intenso.

>> Saída da cidade por ferryboat flui com normalidade

Agora a tarde o tráfego de veículos flui normalmente, sem registro de acidentes nem engarrafamentos nas estradas estaduais e federais.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na BA-099 (Estrada do Coco), que liga a cidade de Lauro de Freitas às praias do Litoral Norte do estado, o trânsito flui normalmente desde a manhã.

O mesmo acontece com a BA-001, que liga Salvador a Ilha de Itaparica, passando pelas cidades de Nazaré das Farinhas e Valença.

A PRF e PRE já estão trabalhando em esquema especial de feriadão. A Operação Festas Juninas da PRF começou à meia-noite desta quarta-feira, 18, e vai até a meia-noite do dia 30. Já o esquema da PRE é um pouco mais curto e vai durar desta quinta-feira, 19, até o dia 26.



Atenção

Em período de trânsito intenso nas estradas, os motoristas devem redobrar a atenção. A capitã Maria Aparecida Teixeira, chefe do núcleo de comunicação do Batalhão da PRE, chama destaca a importância do cuidado em momentos de ultrapassagens, que devem ser condizentes com a sinalização do local.

"A maior causa de acidentes é a falta de atenção dos motoristas. É preciso segurança nas ultrapassagens", disse.

A capitã ainda destaca alguns trechos em que o condutor deve ter cuidado especial, como: a BA-026, entre Amargosa e Mutuípe, a BA-242 (entre Sapeaçu e Castro Alves) - devido ao fluxo de pessoas indo a Santo Antônio de Jesus -; e a BA-502, próximo a São Gonçalo dos Campos (pista estreita).



Trechos que merecem atenção dos motoristas:



BA-001: Trecho entre Salinas, Mar Grande e São Roque do Paraguaçu. Atenção deve ser redobrada nos entroncamentos

BA-026: Trecho entre Amargosa e Mutuípe tem curvas perigosas e ocorrência de neblina

BA-093: Em Dias D'Ávila, há trecho que está em obras

BR-324: Entre Capim Grosso e Jacobina, há trechos em obras

BA-502: Em São Gonçalo dos Campos, a pista é estreita

BA-242: Fluxo intenso entre Sapeaçu e Castro Alves, devido ao fluxo de veículos em direção às festas em Santo Antônio de Jesus

BA-084: Em Conceição do Jacuípe, é grande o fluxo de veículos. Cuidado redobrado no cruzamento com a BR-101

BA-210: Trecho entre Juazeiro e Curaçá apresenta muitos acidentes com animais

Animais e reformas

Os motoristas também devem ficar atentos a animais na pista, que podem provocar acidentes graves. A BA-210, entre Juazeiro e Curaçá, é uma das que mais se destaca por esse tipo de ocorrência.

Nas BRs 324 e 116, as obras serão suspensas durante o feriado. Ainda assim, a PRF pede que o condutor tenha cuidado ao passar por locais em reforma.

