Após investigação da PF, eleição do TJ-BA é suspensa

A eleição para presidência do Tribunal da Justiça da Bahia (TJ-BA) que estava marcada para a quarta-feira, 20, foi suspensa. A alta cúpula do órgão se reuniu no início da tarde desta quarta-feira, 19, e definiu que o pleito será adiado. A assessoria do órgão afirmou que ainda não existe uma data definida para as novas eleições.

A suspensão da eleição acontece após os desembargadores José Olegário Monção Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel, candidatos aos postos serem afastados do órgão. Assim, eles não poderão mais disputar a presidência do órgão.

Os dois desembargadores faziam parte da lista com os cinco nomes mais antigos para disputar o posto. Com os afastamentos, estão aptos a concorrer ao cargo de presidente apenas os desembargadores Lourival Trindade, Carlos Roberto e Rosita Falcão.

Na manhã desta terça, o desembargador Gesivaldo Britto foi afastado da função de presidente do TJ-BA pela operação da Polícia Federal que investiga um esquema de venda de decisões judiciais por desembargadores e juízes no Tribunal de Justiça. A presidência interina do órgão é exercida pelo desembargador Augusto Lima Bispo.

