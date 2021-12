Após incêndio, bombeiros realizam rescaldo em fábrica em São Sebastião do Passé

Após um incêndio de grandes proporções na fábrica de trituragem de borracha Solid Pneus, nesta sexta-feira, 30, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana da Salvador (RMS), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permance no local na manhã deste sábado, 1º, realizando o rescaldo.

De acordo com a assessoria do CBMBA, não há mais riscos de propagação das chamas. Contudo, por tratar-se de material altamente combustível, as equipes realizam o rescaldo revirando e resfriando todo o material.

