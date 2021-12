Após greve, INSS fará mutirão para ampliar atendimento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai promover um mutirão na para atender a todos os segurados que foram prejudicados durante a greve dos servidores. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 1º, pelo chefe da Divisão de Benefícios do órgão na Bahia, Marcelo Caetano Santana.



"Até lá, não adianta fazer fila na porta dos postos, pois vamos manter a prioridade para quem já estava agendado para o dia", explicou. "Quem não foi atendido no período da greve terá que reagendar o serviço", frisou Santana. A marcação do atendimento só pode ser feita por telefone, pelo número 135.



Perícia



O INSS ressalta que os servidores voltaram ao trabalho, mas que está mantida ainda a greve dos médicos peritos. "As perícias, portanto, só estão sendo realizadas pelo efetivo mínimo de 30% que está sendo mantido pela categoria", explica o diretor do INSS.



O órgão divulgou nota nos postos informando que as pessoas com auxílio doença que já haviam cadastrado o pedido de prorrogação (PP) terão assegurado o pagamento do benefício até a realização da perícia.



Postos lotados



Nesta quinta, na volta dos serviços, após quase três meses de greve dos servidores, todos os sete postos do INSS em Salvador estavam lotados, com filas na porta desde o início da manhã. Na capital baiana, há agências do órgão no Comércio, Periperi, Brotas, Itapuã, Mercês, Centro Histórico e Bonfim.



"Quem chega na fila recebe a orientação de que precisa fazer o agendamento e que já estamos estruturando um mutirão para que todos os serviços possam ser prestados o mais rápido possível", reafirmou Santana.



O órgão também está orientando aos segurados que, diante do movimento nos postos, procurem primeiro obter informações pelo telefone 135 ou pela internet (www.previdenciasocial.gov.br)



No site ou no telefone, por exemplo, é possível obter informações sobre a data de pagamento ou se um benefício solicitado foi concedido. Nesta manhã, na fila do posto da agência do INSS no bairro do Comércio, o aposentado José da Silva, 68 anos, tentava marcar exames. "Estava ansioso para que a greve acabasse", afirmou. Na mesma agência, Valdelice Ferreira Bastos, 66 anos, buscava obter informações para assegurar a aposentadoria.

