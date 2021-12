Após fortes chuvas, cidades baianas amanhecem alagadas

O verão parece cada vez mais distante da Bahia, pelo menos é o que as condições climáticas têm mostrado nos últimos dias. Desde a noite deste sábado, 8, até a manhã deste domingo, 9, diversas cidades baianas foram atingidas por fortes chuvas, o que gerou alagamento.

Segundo o site Augusto Urgente, a cidade de Jacobina (a 339 quilômetros de Salvador), o setor de limpeza da Prefeitura iniciou a manhã fazendo serviços nas ruas do município. A chuva, que foi de 120 milímetros, durou 1h e 20 minutos. Entre os danos atigiram a camada asfáltica, calçamento e o acumulo de lama e sujeira nas ruas.

De acordo com informações iniciais, o nível do rio subiu em Jacobina, alagando diversos pontos do município.

Já em Carrapichel, distrito de Senhor do Bonfim (a 391 quilômetros de Salvador), o clima chuvoso deixou as ruas completamente alagadas.

O município de Carrapichel ficou com as ruas alagadas, após madrugada de chuva

adblock ativo