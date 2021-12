Após fim de semana sem homicídios, dois são mortos em Feira nesta segunda

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira, 6, por volta de 1h, no município de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. O crime aconteceu após o segundo fim de semana do ano sem registro de homicídios na cidade, que no primeiro semestre viu este número aumentar em relação ao ano passado.

Desta vez, as vítimas foram Willian Gomes da Silva, de 22 anos, e Murilo Henrique Silva Santos, de 19, que foram assassinados no bairro Cidade Nova.

Segundo informações da polícia, os dois estavam próximos a uma casa de eventos, na avenida Fraga Maia, onde ocorria um show. Eles foram baleados por homens ainda não identificados, que se aproximaram a pé. Willian foi atingidio no tórax, costas e mão direita, e Murilo foi baleado na barriga, costas, tórax e cabeça.

Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime.

