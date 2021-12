Após falso sequestro, corpo de bebê é achado em panela

O corpo do bebê Natan Vitor Cerqueira, que a mãe alegou que tinha sido sequestrado, foi encontrado na noite desta segunda-feira, 22, dentro da casa da família em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com o site Radar 64, o corpo do bebê de três meses foi achado dentro de uma panela de pressão.

A criança foi achada pela patroa de Renata Cerqueira, 20 anos, que é babá. A mulher tinha ida na casa da funcionária para prestar apoio ao saber do desaparecimento do filho dela. Ao chegar no local, o imóvel estava vazio, mas a mulher estranhou um mau cheiro que vinha de dentro da casa. Ao procurar, ela achou o corpo dentro da panela e acionou a polícia.

A mãe de Natan não estava em casa no momento. Ela tinha ido participar de um protesto contra o desaparecimento do filho. Renata tinha alegado que a criança tinha sido sequestrada enquanto dormia em um carrinho na sala. Ela tinha dito que lavava roupa no quintal e não tinha percebido que a ação do suposto sequestrador.

A mulher prestou queixa na polícia. Após o corpo de Natan ser encontrado, a mãe da criança foi levada para prestar depoimento e confessou que sabia que o filho tinha morrido. De acordo com ela, o menino morreu afogada na banheira. Renata alegou que a morte do filho foi um acidente.

Contudo, o delegado Delmar Bittencourt, que investiga o caso, disse que Renata aparenta que não está satisfeita com a relação que mantém com o pai do bebê e que isso pode ter motivado o crime. Além disso, ele destaca o estado mental dela: "Ela não demonstra frieza, ela demonstra que não está muito bem das faculdades mentais".

