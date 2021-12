Após emboscada, mulher é morta em Vitória da Conquista

O corpo de uma mulher de 24 anos foi encontrado por familiares no início da manhã desta quarta-feira, 9, por volta das 5h30, com perfurações de tiros na cabeça e no tórax. O crime aconteceu depois que a mulher recebeu uma ligação de uma pessoa (ainda não identificada), marcando um encontro na rua Santa Madalena, no bairro de Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador). Uma amiga da vítima, que a acompanhava, conseguiu escapar da ação de dois criminosos.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, Ana Paula Queiroz Barbosa teria sido assassinada na noite desta terça, 8, por volta das 20h30, quando ela e uma amiga que não foi identificada se dirigiram para um suposto encontro em uma área da região com eucaliptos. Assim que chegaram no local, dois homens saíram atirando. Ana Paula era mulher de um ex-traficante que também foi executado a tiros meses antes. A identidade dos criminosos ainda é desconhecida.

Ana Paula correu para um matagal, onde foi morta, e a amiga conseguiu fugir se escondendo dentro de uma igreja na rua Santa Rita. O corpo da vítima foi encontrado pelos familiares somente nesta manhã. Logo depois, eles acionaram a polícia. Munições de calibre 380 foram encontradas nas proximidades do corpo.

A Polícia Civil encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia.

