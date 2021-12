Após dois dias desaparecido, barco pesqueiro com cinco pessoas é resgatado

A embarcação pesqueira com cinco tripulantes que havia desaparecido do Porto de Ilhéus, localizado no município de Ilhéus (distante 462 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia, foi localizada na tarde deste sábado, 20, pela Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 2° Distrito Naval (Com2ºDN),

Segundo informações da Marinha, o barco pesqueiro "Livia V" foi encontrado a aproximadamente 44 quilômetros da cidade de Ilhéus.

Os cinco tripulantes, que estavam desaparecidos desde a tarde da última quinta-feira, 18, foram encontrados em boas condições de saúde e receberam atendimento médico a bordo do navio Corveta "Caboblo".

A Corveta “Caboclo”, junto com os pescadores socorridos, atracou no porto de Ilhéus às 22h.

