Após discussão por garrafa de cachaça, homem é assassinado em bar de Coité

Um homem de 47 anos foi assassinado no último sábado, 14, após se envolver em uma briga de bar na Fazenda Tabuleiro de Amargosa, em Conceição do Coité (a 227 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Berimbau Notícias, Leonildo Oliveira Sena, conhecido como "Nido de Lazin", teria discutido com um homem identificado como "Tinta" por causa de um litro de conhaque de 12 reais. O suspeito fugiu após a agressão e ainda não foi localizado.

Golpeada por uma faca na região da axila direita, a vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Português de Conceição de Coité, mas não resistiu ao ferimento.

