Após denúncia de ameaça, motorista é flagrado com arma na BR-242

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por porte ilegal de arma na tarde desta quarta-feira, 7, na BR-242, no trecho da cidade de Barreiras (distante a 858 km de Salvador), na região oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito conduzia um veículo modelo Toyota Hilux nas proximidades do km 801 da rodovia, por volta das 14h, quando foi interceptado. Os agentes haviam recebido denúncia de uma pessoa que afirmava ter sido ameaçada por um homem armado numa pick-up.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais localizaram um revólver calibre 38 carregado com 6 munições, sem registro, no assoalho do banco do carona, local de fácil acesso.

O homem foi encaminhado para registro da ocorrência na Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma, que tem pena prevista de 2 a 4 anos de reclusão.

